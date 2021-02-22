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Экологическая катастрофа в Израиле: разлив нефтепродуктов привел к загрязнению 150 км береговой линии

Экологическая катастрофа в Израиле: разлив нефтепродуктов привел к загрязнению 150 км береговой линии

В Израиле произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных. В Министерстве экологии страны заявили об экологическом бедствии. Об этом сообщает Euronews.

В одном из морских заповедников огромный урон нанесен популяции рыб и черепах, также пострадали и другие обитатели моря. Добровольцы уже вышли на работы, однако несколько молодых людей попали в больницы после того, как надышались парами нефти. Пока неизвестна причина разлива нефтепродуктов, хотя говорят о том, что их могло выбросить на берег штормом.

Более того, существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Экологи говорят о колоссальном ущербе. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни. Власти теперь займутся очисткой прибрежных вод, восстановлением условий для краснокнижных морских животных, которые пострадали вследствие разлива. Восстановление будет длится не один год.

Агентство Телевидения Новости

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