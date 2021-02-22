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Реконструкцию сквера возле ДК «Металлист» завершат ко Дню города

Реконструкцию сквера возле ДК «Металлист» завершат ко Дню города

Сквер возле ДК «Металлист», который сейчас находится на реконструкции, будет открыт ко Дню города, 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отметим, что раньше в этом сквере играл духовой оркестр, работал фонтан и были детские игровые площадки. В ближайшее время все это будет восстановлено. Кроме того, на территории парка обновят спортивную площадку, сделают красивое освещение, а также украсят локацию сказочными декоративными фигурами.

Агентство Телевидения Новости

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