Реконструкцию сквера возле ДК «Металлист» завершат ко Дню города

Сквер возле ДК «Металлист», который сейчас находится на реконструкции, будет открыт ко Дню города, 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отметим, что раньше в этом сквере играл духовой оркестр, работал фонтан и были детские игровые площадки. В ближайшее время все это будет восстановлено. Кроме того, на территории парка обновят спортивную площадку, сделают красивое освещение, а также украсят локацию сказочными декоративными фигурами.

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