На Добассе построят новый аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями. Такое заявление он сделал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей», - сказал президент.

По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.

Также президент сообщил, что за пару лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.

Агентство Телевидения Новости