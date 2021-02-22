Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:13
Просмотров: 83

На Добассе построят новый аэропорт

На Добассе построят новый аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале в 2021 году проектирования нового аэропорта для гражданских самолетов между Донецкой и Луганской областями. Такое заявление он сделал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей», - сказал президент.

По словам Зеленского, специалисты уже ищут место в этих областях для строительства аэропорта.

Также президент сообщил, что за пару лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 