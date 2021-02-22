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Появилось фото Уруского рядом с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений

Появилось фото Уруского рядом с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского зафиксировали на одном фото с президентом Чечни Рамзаном Кадыровы. Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского предоставить срочные объяснения. Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Уруский находился вчера, 21 февраля, на на международной военно-технической выставке в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль.

 

Агентство Телевидения Новости

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