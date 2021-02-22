"Нет правосудия..." Родные Героев Небесной Сотни возмущены, что убийцы не наказаны
Выстроились в форме журавлиного клина с портретами Героев Небесной Сотни. В Харькове почтили трагические события семилетней давности.
Площадь Героев Небесной Сотни в Харькове. Чтобы почтить память погибших Героев сюда пришли несколько сот харьковчан. Здесь многие - участники Революции Достоинства.
ЕЛЕНА ДЕСЮШКО, волонтёр:
Це дуже боляче, але я йшла з думками, що треба працювати далі, треба будувати країну. Треба її розбудовувати і повертати на європейські рейки.
ИВАН ДИДЕНКО, представитель Самообороны Майдана:
Тільки коли вінницький Ягуар приїхав ще якось було...А місцева міліція на цей момент нічого не робила.
По погибшим отслужили панихиду, а курсанты Харьковского национального университета воздушных сил выстроились в форме журавлиного клина. Именно таким будет памятный комплекс Героям Небесной Сотни в Харькове. В руках курсанты держали портерты погибших.
АЛЕКСАНДР ГРЕШНОВ, гл. архитектор проекта памятника Героев Небесной Сотни:
Ми змінимо весь простір скверу і цей клин він буде помітний лише для того, для кого це варто. Він буде дуже толерантний, парить у небі. Хто не хоче бачити, не побачить. Це красива метафора така, дуже зрозуміла для всих.
Между собой и во время импровизированного митинга чаще всего говорили о том, что не позволят пророссийским политикам и их хозяевам в Кремле обесценить достижения Майдана, а нынешней власти вменяли в вину то, что убийцы Героев Небесной Сотни сих пор не наказаны.
НИКОЛАЙ КОТЛЯР, отец Героя Небесной Сотни:
Здавалось що після таких жертв у нас немає другого шляху, як йти в Європу, йти впевнено, але вийшло так, що реформи захлинулись. І саме головне, шо немає правосуддя, немає вироків.
ОЛЕГ АБРАМИЧЕВ, волонтёр:
Треба постійно людям нагадувати, що люди загинули саме за те, щоб збити режим корупціонерів, людей, які просто вкрали гроші з країни і нікого не поважали. І робили тут тоталітарну державу. Ще і схильну до тієї країни,яка зараз є для нас агресором.
ГАЛИНА КУЦ, Участница Революции Достоинства:
Майдан це люди, насправді люди тут. Оця меншість, яка може змінити Україну. І вона її змінює ы нас уже інчого не зупинить. Бо харків'яни на передньому фронті України, на фронті.
Харьковчане надеются, что в городском бюджете таки найдут деньги на реконструкцию Майдана Героев Небесной Сотни и установки памятника. По словам архитектора, на все работы нужно около полугода. А его стоимость не более того, что расходуется на другие скверы или фонтаны Харькова.