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"Нет правосудия..." Родные Героев Небесной Сотни возмущены, что убийцы не наказаны

Выстроились в форме журавлиного клина с портретами Героев Небесной Сотни. В Харькове почтили трагические события семилетней давности.

Площадь Героев Небесной Сотни в Харькове. Чтобы почтить память погибших Героев сюда пришли несколько сот харьковчан. Здесь многие - участники Революции Достоинства. 

ЕЛЕНА ДЕСЮШКО, волонтёр:

Це дуже боляче, але я йшла з думками, що треба працювати далі, треба будувати країну. Треба її розбудовувати і повертати на європейські рейки.

ИВАН ДИДЕНКО, представитель Самообороны Майдана:

Тільки коли вінницький Ягуар приїхав ще якось було...А місцева міліція на цей момент нічого не робила. 

По погибшим отслужили панихиду, а курсанты Харьковского национального университета воздушных сил выстроились в форме журавлиного клина. Именно таким будет памятный комплекс Героям Небесной Сотни в Харькове. В руках курсанты держали портерты погибших.

АЛЕКСАНДР ГРЕШНОВ, гл. архитектор проекта памятника Героев Небесной Сотни:

Ми змінимо весь простір скверу і цей клин він буде помітний лише для того, для кого це варто. Він буде дуже толерантний, парить у небі. Хто не хоче бачити, не побачить. Це красива метафора така, дуже зрозуміла для всих.

Между собой и во время импровизированного митинга чаще всего говорили о том, что не позволят пророссийским политикам и их хозяевам в Кремле обесценить достижения Майдана, а нынешней власти вменяли в вину то, что убийцы Героев Небесной Сотни сих пор не наказаны.

НИКОЛАЙ КОТЛЯР, отец Героя Небесной Сотни:

Здавалось що після таких жертв у нас немає другого шляху, як йти в Європу, йти впевнено, але вийшло так, що реформи захлинулись. І саме головне, шо немає правосуддя, немає вироків.

ОЛЕГ АБРАМИЧЕВ, волонтёр:

Треба постійно людям нагадувати, що люди загинули саме за те, щоб збити режим корупціонерів, людей, які просто вкрали гроші з країни і нікого не поважали. І робили тут тоталітарну державу. Ще і схильну до тієї країни,яка зараз є для нас агресором.

ГАЛИНА КУЦ, Участница Революции Достоинства:

Майдан це люди, насправді люди тут. Оця меншість, яка може змінити Україну. І вона її змінює ы нас уже інчого не зупинить. Бо харків'яни на передньому фронті України, на фронті.

Харьковчане надеются, что в городском бюджете таки найдут деньги на реконструкцию Майдана Героев Небесной Сотни и установки памятника. По словам архитектора, на все работы нужно около полугода. А его стоимость не более того, что расходуется на другие скверы или фонтаны Харькова.

Агентство Телевидения Новости

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