Боксёр полез драться со своим секундантом, выкинувшим полотенце

Вот это поворот.

В рамках боксерского вечера в российском Красногорске в весовой категории до 90,7 кг дрались родившийся в Узбекстане боксе с украинским паспортом Сервер Эмурлаев и россиянин Аджмал Зариф.

В 1-м раунде Эмурлаев обрушил на соперника серию ударов, и секундант из угла Зарифа выбросил в ринг полотенце, сигнализировав тем самым, что Зариф сдается.

А дальше началось необычное: Аджмал Зариф, направившись в свой угол, строго спросил у секунданта, зачем тот выбросил полотенце. Рефери уже готов, было, не принять сдачу Зарифа и позволить продожить бой, но российский боксер взял и ударил своего секунданта. Тот ответил, но не дотянулся.

На том всё и закончилось. Украинцу Серверу Эмурлаеву была присуждена победа техническим нокаутом в связи с отказом соперника продолжать бой.

Вот как это происходило.





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