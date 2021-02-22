Борьба за выход к воде: в элитном поселке на берегу Печенежского водохранилища не могут выяснить, кто и как должен заниматься инфраструктурой

Борьба за выход к воде. В элитном поселке на берегу Печенежского водохранилища жители не могут выяснить, кто именно и как должен заниматься инфраструктурой кооператива, потому дело дошло до облсовета.

Эти мусорные баки появились перед воротами Валерия из-за мести руководства кооператива, уверяет сам мужчина. И говорит - кооператив "Сосновая бухта" образовался на берегу Печенежского водохранилища в 2008 году, сейчас в его составе около 2 сотни домов. И только несколько человек решают, как дачный поселок будет развиваться. Других в члены кооператива не принимают. А против тех, кто пытался изменить ситуацию, применили репрессии.

Валерий Лубинец, житель "Сосновой бухты":

За то, что я занимался общественной работой, Николаенко мне отключили в доме, в котором проживают двое детей, електричество - это произошло еще летом, установил мусорные баки и со стороны воды установил глухой забор.

Обслуживающий кооператив "Сосновая бухта" создали несколько человек, говорят его руководители, так как именно они оплатили инфраструктуру поселка. Сам Максим Николаенко, которому Валерий закидывает месть, на камеру комментировать конфликт не стал. Вне ее объясняет, большинство других владельцев - ассоциированные члены, имеющие право голоса. Но с несколькими, в том числе с Валерием, говорит уже коллега Николаенко - руководитель кооператива Виталий Литвин, им не удалось договориться. Мол, они предлагали паи и парковые зоны в поселке. Хотя сам Валерий настаивает, это полная чушь, никаких документальных доказательств этих обвинений нет, он только боролся за права жителей «Сосновой бухты». Но Литвин теперь говорит, что из-за конфликта оппоненты создали свой кооператив, поэтому, считают организаторы первого, пусть сами и занимаются благоустройством.

Виталий Литвин, глава кооператива "Сосновая бухта":

Лубинец Валерий не является членом кооператива "Сосновая бухта", свет он должен получать от своего кооператива, или сделать свой лицевой счет, как сделали некоторые жители. Мусорные площадки были установлены по требованиям ДБН для дачных кооперативов, и соответствуют санитарным нормам.

Что касается выхода к воде, то, уверяет Литвин, никто закон не нарушал - забор появился не только напротив участка Лубенца, но и в других местах, чтобы оградить территорию детской спортивной школы. Зато депутат облсовета Сергей Гладкоскок считает, что в законности деятельности кооператива «Сосновая бухта» стоит разобраться. Ведь даже на первый взгляд понятно, что речь идет о нарушении Водного кодекса, экологических норм и законности работы в сфере энергетики.

Сергей Гладкоскок, депутат облсовета:

Я уже направил в облэренго информацию, имеет ли кооператив предаствлять услуги по предоставлению электроенергии. Касатетельно экологической инспекции тоже обратились со зврененням, тоже как нарушение водного кодекса, так и в нарушении природохраннного законодательства в части размещения отходов.

Только регламентированные законом правила существования поселков, говорит депутат, не позволят некоторым его обитателям творить произвол.

Агентство Телевидения Новости