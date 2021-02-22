Подозреваемый в убийстве на Новых Домах задержан

По подозрению в убийстве на Новых Домах был задержан 50-летний мужчина.

Сообщение о стрельбе в переулке Отакара Яроша, 20, поступило в полицию в 19:40. На месте было обнаружено тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, для его задержания был введен план «Сирена», сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Мужчина был задержан в пригороде в Харьковском районе. В настоящий момент задержанный доставлен в Харьковское районное управление полиции для проведения следственных действий.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Информация внесена в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости