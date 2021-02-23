В Украине за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 4 182 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 236 человек, летальных случаев – 153, выздоровело – 4 351 человек", - написал он сегодня утром на своей странице в соцсети.
Всего количество инфицированных в Украине с начала пандемии составляет 1 311 844 человека, умерли 25 309 заболевших, выздоровели 1 151 777 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях, а также в Киеве (454).
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 454 случая;
Винницкая область - 243 случая;
Волынская область - 128 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 58 случаев;
Житомирская область - 67 случаев;
Закарпатская область - 224 случая;
Запорожская область - 159 случаев;
Ивано-Франковская область - 716 случаев;
Киевская область - 196 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 92 случая;
Одесская область - 159 случаев;
Полтавская область - 113 случаев;
Ровенская область - 107 случаев;
Сумская область - 42 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 118 случаев;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 468 случаев;
Черниговская область - 6 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 22 февраля, в Украине выявили за сутки 3 206 новых случаях инфицирования COVID-19.