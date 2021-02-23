В Украине за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 182 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 236 человек, летальных случаев – 153, выздоровело – 4 351 человек", - написал он сегодня утром на своей странице в соцсети.

Всего количество инфицированных в Украине с начала пандемии составляет 1 311 844 человека, умерли 25 309 заболевших, выздоровели 1 151 777 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях, а также в Киеве (454).

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 22 февраля, в Украине выявили за сутки 3 206 новых случаях инфицирования COVID-19.

Агентство Телевидения Новости