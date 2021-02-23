Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 188 новых случаев, умерли 11 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 82013 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1543 человека, за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 75954 заболевших уже выздоровели (251 из них – за последние сутки), 4516 человек еще болеют, 74 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 83943 подозрений на коронавирус, 205 отобранных анализов ожидают подтверждения.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был подтвержден у 50 человек, из них 25 - жители города Харькова.

Агентство Телевидения Новости