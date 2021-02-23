На Салтовке горел "Mercedes"

На Салтовке накануне вечером спасатели потушили автомобиль, загоревшийся во время движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 22 февраля в 22:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании на улице Героев Труда, 28 автомобиля «Mercedes-124».

На момент прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и салон на площади около 3 кв.м.

В 22:51 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 23:07 ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости