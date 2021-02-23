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На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ

На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ

Сегодня утром в районе Светлодарска российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб один военнослужащий и еще один получил ранения.

Об этом сообщила украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Сегодня, 23 февраля около 7:00 на направлении Светлодарска в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая нота была направлена ​​к наблюдателям СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни оккупанты активизировались у Светлодарска.

Напомним, вчера, 22 февраля, штаб операции Объединенных сил сообщил, что на Донбассе в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Это произошло возле шахты "Бутовка".

Также пресс служба 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского сообщила, что  в результате пожара погибли трое украинских военных.

"22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндаж после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находились в блиндаже во время пожара ... Третий военнослужащий, получивший 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался ", - говорилось в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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