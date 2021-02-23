Одесского активиста Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы: в чем его признали виновным (видео)

Сегодня, 23 февраля, Приморский суд Одессы вынес приговор местному активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины его имущества и с отбыванием наказания в колонии .

Стерненко признан виновным в якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

Суд пришел к выводу, что Стерненко в составе организованной группы похитил человека и использовал против него оружие, хотя не имел права на его ношение. При этом пострадавшему были причинены страдания.

Отягощающим обстоятельством суд посчитал тот факт, что Стерненко пошел на преступление из-за политических взглядов пострадавшего.

Судья постановил взять Стерненко под стражу прямо в зале суда.

Агентство Телевидения Новости