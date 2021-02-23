Сегодня 13:24
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Хоккеисту в драке разбили лицо
Если бы не забрало шлема, был бы нокаут.
В первом периоде матче регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой" и "Сан-Хосе" подрались хоккеисты этих команд американец Маркус Фолиньо и россинин Николай Кныжов.
Сразу же прошли два жестких прямых удара Фолиньо, и у Кныжова пошла кровь. При этом забрало шлема россиянина приняло на себя часть энергии ударов, что позволило Кныжову устоять на ногах.
Остается добавить, что матч завершился убедитоельной победой "Миннесоты" - 6:2.
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