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Хоккеисту в драке разбили лицо

Хоккеисту в драке разбили лицо

Если бы не забрало шлема, был бы нокаут.

В первом периоде матче регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой" и "Сан-Хосе" подрались хоккеисты этих команд американец Маркус Фолиньо и россинин Николай Кныжов.

Сразу же прошли два жестких прямых удара Фолиньо, и у Кныжова пошла кровь. При этом забрало шлема россиянина приняло на себя часть энергии ударов, что позволило Кныжову устоять на ногах.

Остается добавить, что матч завершился убедитоельной победой "Миннесоты" - 6:2.


Агентство Телевидения Новости

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