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ДТП на проспекте Науки: пострадавшая женщина, которая находилась в коме, умерла

ДТП на проспекте Науки: пострадавшая женщина, которая находилась в коме, умерла

Пострадавшая в ДТП, которое произошло почти 4 месяца назад на проспекте Науки, женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщил адвокат пострадавших Игорь Черняк.

«В это воскресенье в больнице скончалась Татьяна - девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Науки в начале ноября прошлого года.

К сожалению, не смотря на все старания, медикам не удалось её спасти!», - написал Черняк на своей странице в Фейсбук.

«Будем добиваться максимально возможного наказания для виновника ДТП!», - добавил он.

Напомним, 7 ноября 2020 года вечером на проспекте Науки,17 Volkswagen Passat под управлением 22-летнего водителя-иностранца сбил троих пешеходов, стоявших на островке безопасности – 48-летнего мужчину, женщину, которой было около 50 лет, и 10-летнего ребенка.

С места происшествия пострадавших забрала скорая помощь.

В дельнейшем стало известно, что мальчик и мужчина получили травмы в виде переломов конечностей и прочие, а состояние женщины оказалось настолько тяжелым, что она с момента ДТП  находилась в коме.

Подозреваемого в ДТП отправили под стражу на 60 дней – до 5 января 2021 года, с правом внесения залога 10,510 млн грн.


Агентство Телевидения Новости

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