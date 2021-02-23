На Харьковщине троих полицейских будут судить за фальсификацию дела о вырубке деревьев

Троих полицейских из Харьковщины будут судить за привлечение невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что начальник райотдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области убедил своего подчиненного, начальника сектора криминальной полиции, создать искусственные условия для улучшения статистики по раскрытию преступлений, связанных с хищением леса.

Для этого правоохранители предложили местному жителю денежное вознаграждение в обмен на признание в вырубке деревьев. В дальнейшем они обещали содействовать ему в уклонении от наказания в виде лишения свободы.

Для реализации преступления полицейские отвезли мужчину в лес, где уже были срублены 9 деревьев, вручили бензопилу и горючее к ней и вызвали следственно-оперативную группу.

18 марта 2020 следователь, зная, что фигурант не имеет отношения к совершению преступления, сообщил ему о подозрении в незаконной порубке древесины (ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства также была задокументирована передача полицейскими пострадавшему средств в сумме 300 гривен в качестве вознаграждения за признание в преступлении, которое он не совершал.

Таким образом в совершении преступления обвиняются:

начальник одного из районных отделений полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области - в подстрекательстве к привлечению заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);

начальник сектора криминальной полиции районного отделения полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области - в организации привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);

следователь районного отделения полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области - за привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ТУ ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование по делу, в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости