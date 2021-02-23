В Харьковской области возле границы с РФ обнаружили автомобиль с контрабандой

В Харьковской области неподалеку от границы с РФ пограничники обнаружили автомобиль с контрабандными товарами. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, во время патрулирования пограничники заметили признаки пребывания неизвестных вблизи границы.

Затем в районе населенного пункта Меловое группа реагирования обнаружила четырех местных жителей и автомобиль УАЗ, который был упакован ящиками со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.

Пограничники насчитали в ящиках почти 1200 банок со смесью.

Жители приграничья пояснили, что партию этого товара из России в Украину они якобы согласились незаконно перевезти за денежное вознаграждение.

Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 000 гривен.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.

Агентство Телевидения Новости