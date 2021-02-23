В Харьковской области возле границы с РФ обнаружили автомобиль с контрабандой
В Харьковской области неподалеку от границы с РФ пограничники обнаружили автомобиль с контрабандными товарами. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Так, во время патрулирования пограничники заметили признаки пребывания неизвестных вблизи границы.
Затем в районе населенного пункта Меловое группа реагирования обнаружила четырех местных жителей и автомобиль УАЗ, который был упакован ящиками со смесью для курения кальяна с российскими акцизными марками.
Пограничники насчитали в ящиках почти 1200 банок со смесью.
Жители приграничья пояснили, что партию этого товара из России в Украину они якобы согласились незаконно перевезти за денежное вознаграждение.
Предварительная сумма обнаруженного товара составила более 440 000 гривен.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима задержанным грозит административная ответственность.