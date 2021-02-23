На здании Харьковского горсовета установят мемориальную доску Кернесу

Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу установят мемориальную доску на фасаде здания Харьковского городского совета, расположенного на площади Конституции, 7.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которое состоялось сегодня, 23 февраля, в Харьковском городском совете, сообщается на сайте мэрии.

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, проводивший заседание, памятный знак бывшему мэру откроют за внебюджетные средства.

Отметим, хотя сроки установки мемориальной доски мэру Харькова на заседании названы не были, предусмотренная законом необходимость выждать год после смерти мэра соблюдена не была.

Сумма средств, которые планируется потратить на установку памятной доски, так же, как и источники финансирования, не уточняется.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в клинике «Шарите» в Германии, куда его доставили в сентябре с коронавирусом.

Агентство Телевидения Новости