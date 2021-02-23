Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления в госбюджет военного сбора

В январе 2021 года предприятия Харьковщины уплатили в государственный бюджет почти 40 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко.

Она отметила, что индикативный показатель выполнен на 116,2%. Дополнительно на нужды армии поступило 5,4 млн. грн. К тому же увеличились уплата этого сбора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в пресс-службе Северного межрегионального управления ГНС отметили, что налоги на зарплату уплачиваются в сроки, независимо от осуществления фактических выплат наемным работникам.

Работодатели обязаны уплачивать военный сбор, а также налог на доходы физических лиц и ЕСВ, в части начислений при каждой выплате заработной платы (дохода), одновременно с выдачей указанных сумм.

Однако в случае, если плательщик начислил, но не выплатил заработную плату, больничные, декретные или вознагражление по гражданско-правовому договору, военный сбор и налог на доходы физических лиц прийдется заплатить не позднее 30 календарных дней, следующих за месяцем начичсления дохода, а ЕСВ нужно будет уплатить не позже 20-го числа месяця, следующего за месяцем начисления дохода.

Агентство Телевидения Новости