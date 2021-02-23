Быстрые, маневренные и выносливые - Airbus H-125 на страже украинской границы

Десять современных вертолетов Airbus H-125 получат в этом году украинские пограничники. Это - часть соглашения между правительствами Украины и Французской Республики о создании единой ситемы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Сейчас под руководством опытных французских инструкторов осваивают новые машины.

Выносливый, безопасный и быстрый. Отныне французские вертолеты Н-125 - на страже украинской государственной границы. Эти вертолеты могут развить скорость более 280-ти километров в час и держаться в небе почти пять часов. При этом им не страшны капризы погоды

ЯРОСЛАВ ПРАЦЮК, руководитель полётов

Ну, может бать, если ливневые сильные осадки или хуртовини какие-то.. А так - вертолет он... Еще ни один день не сорван

Украинских пограничников учат лучшие.

У Марка Колле почти сорок лет летает на разных типах вертолетов, а с 2006-го - инструктор Airbus Нelicopter. Учит гражданских и военных летчиков по всему миру.

МАРК КОЛЛЕ, инструктор

Этот тренировочний процесс был направлен на подготовку инструкторов. Вот почему сегодня у вас была возможность увидеть выполение посадок с выключенным двигателем. И мы рады, что у нас сегодня солнечный день с достаточным ветром, который способствовал выполению данных аварийных процедур

С трудолюбивым муравьем, что поднимает вес тяжелее себя, в шутку сравнивают летчики Airbus H-125. И нахваливают новую машину

СЕРГЙ САМИЛЕНКО, начальник штаба 26-й Харьковской отдельной авиационной эскадрильи

При масі вертольота порожнього 1300 кг він на зовнішній може тягнути тонну чотириста. Ми у крайній політ зробили висіння на висоті 300 м і зробили посадку. Я не уявляю, як ми це зробили на вертольоті Мі-8. наприклад. Для нього майже не має значення напрямок вітру

До конца года украинские пограничники получат десять таких вертолетов. Еще двенадцать планируется вывести на охрану государственной границы в следующем году





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