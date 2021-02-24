В Московском райсуде выбирают меру пресечения экс-прокурору Марченко

Сегодня, 24 февраля, в Московском райсуде Харькова выбирают меру пресечения экс-прокурору Максиму Марченко.

Ходатайство об изменении меры пресечения Максиму Марченко 22 февраля подала прокуратура. В связи с тем, что судья Майстренко в этот день ушел на больничный, сегодня ходатайство рассматривает судья Власенко.

По словам прокурора, так как Максим Марченко 14.11.2020 и 18.02.2021 пропустил судебные заседания, есть все основания взять его под стражу. Сам обвиняемый уверяет: основания надуманные, доводы прокуратуры надуманные и незаконные. Потерпевшие, в свою очередь, просят суд взять Марченко под стражу без права внесения залога.

Агентство Телевидения Новости