"Чемодан, вокзал, Россия!": Лексика затолкали в сессионном зале

Депутата Андрея Лексика затолкали в сессионном зале. Такую реакцию вызвала сначала попытка Лесика говорить на русском, а потом не желание переходить на украинский.

После во время его речи о преследовании ОПЗЖ, заявления, что в 2014 году произошла не революция достоинства а госпереворот, депутаты ЕС блокировали трибуну и не дали Лксику договорить.

За провокацию он был лишён слова. С помощью полиции удалось утихомирить ситуацию.

Агентство Телевидения Новости