Очередная сессия горсовета началась со скандала

Сегодня, 24 февраля, депутаты открыли третью сессию Харьковского городского совета 8-го созыва. В повестке дня 65 вопросов, среди которых бюджетные, земельные топонимические.

При этом сессия началась со скандала, вход в здание горсовета был заблокирован полицией и охраной, которые пускали внутрь только депутатов. Медиа зашли через задний двор. Из за этого часть активистов, в частности предприниматели рынка "Барабашово", не смогли войти в здание.

Агентство Телевидения Новости