Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Кернеса

Во время третей сессии Харьковского городского совета 8-го созыва депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Геннадия Кернеса.

Решение не обсуждалось, так как этот процессуальный момент необходим был для назначения новых выборов мэра Верховной Радой.

Кроме того, депутаты проголосовали за право присуждать звание почетного харьковчанина умершему городскому голове. Ранее этот статус давали только живым.

Часть депутатов предложили тогда увековечить этим званием и другим известных умерших харьковчан, но большинство воздержались - звание разрешили давать лишь мэрам, которые умерли.

Агентство Телевидения Новости