Харьковская область вошла в «желтую» зону карантина: что запрещено?

С 24 февраля на территории области установлены карантинные ограничения в соответствии с «желтым» уровнем эпидемиологической опасности.

Как сообщили в ХОГА, решение об установлении на территории области того или иного уровня карантина, в зависимости от эпидемической ситуации, принято на заседании правительства 17 февраля.

В соответствии с «желтым» уровнем эпидемической опасности на территории области запрещается:

• находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот;

• находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

• самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

• пересекать госграницу иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине;

• это же касается и пересечения контрольных пунктов въезда/выезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым иностранцами и лицами без гражданства;

• проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные и т.д.) мероприятия с участием более одного человека на 4 кв.м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале;

• проводить официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта со зрителями с наполненностью сооружений, помещений зрителями более 50% мест и при физической дистанции менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением лиц стоя;

• принимать посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (с соблюдением шахматного порядка размещения, в том числе для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале;

• осуществлять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве большем, чем количество мест для сидения;

• работа дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов), ресторанов, кафе, баров и т.д. с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

• работа после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., кроме оказания услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос;

• размещать посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет). Посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему в масках, кроме времени сидения за столом для еды и/или напитков;

• работать субъектам хозяйствования, обслуживающих посетителей, в которых:

1) не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;

2) не обеспечены работники масками и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;

3) обслуживаются покупатели без масок, за исключением обслуживания через окна выдачи, террасы и т.д.;

4) не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны);

• работа учреждений, оказывающих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений);

• посещение учебных заведений учащимися, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учреждения;

• проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

• проводить учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации (кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, паллиативным больным; больным, которые нуждаются в высокоспециализированной медпомощи, тем, перенос госпитализации которых может иметь значительный риск для жизни или здоровья);

• деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале (один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, для бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек - для спортивно-тренировочных групп);

• посещать места временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (кроме защитников этих лиц);

• посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты пожилых людей, ветеранов войны и труда, лиц с инвалидностью и тому подобное;

• предоставлять осужденным разрешения на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

Агентство Телевидения Новости