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За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 361 жителя Харьковщины

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 361 жителя Харьковщины

За прошедшие сутки в области диагноз COVID-19 подтвержден у 361 человека. Как сообщили в ХОГА, из них 262 - жители Харьковского района (247 - жители города Харькова).

Кроме того, 28 заболевших - жители Чугуевского, 21 - Изюмского, 17 - Красноградского, 15 - Лозовского, 11 - Богодуховского и 7 - Купянского районов.

Всего по области зарегистрировано 82374 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 76091 больной выздоровел, 1553 больных умерли.

Агентство Телевидения Новости

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