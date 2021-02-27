Во время тушения пожара в харьковской пятиэтажке спасатели обнаружили труп

Сегодня в 5:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме, что находится на ул. Ощепкова.

Как сообщили в ГУ ГСЧС, на момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горела мебель. Площадь пожара составляла около 2 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 1960 года рождения.

Пожар ликвидирован в 5:42. Причина его возникновения и ущерб устанавливается.

Агентство Телевидения Новости