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В Харькове зафиксирован температурный рекорд

В Харькове зафиксирован температурный рекорд

26 февраля в Харькове и области побит 30-летний температурный рекорд. Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, днем воздух прогрелся до 8-14 градусов тепла. По данным синоптиков, это самый высокий показатель в феврале за последние 30 лет.

"Теплее в этот день было только в 1990 году, когда максимальная температура в Харькове достигла +14,6 градусов", - рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Агентство Телевидения Новости

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