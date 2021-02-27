За сутки в Украине сделали 1713 прививок от коронавируса

За прошедшие сутки, 26 февраля, в Украине провели 1 713 вакцинаций от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

"1 713 человек вакцинированы от COVID-19 за сутки 26 февраля 2021 года в Украине", - говорится в сообщении.

С начала кампании первую дозу вакцины получили 3 051 человек. Лидерами по количеству проведенных вакцинаций является Николаевская (170), Донецкая (110), Полтавская и Черкасская (по 100) области. В Киеве, как и в Луганской области, всего вакцинированы по 30 человек - это наименьший показатель в Украине.

За весь период кампании по вакцинации больше всего людей вакцинировано в Черкасской области - 270.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года в Украине состоялся старт вакцинации против COVID-19. За день до этого, 23 февраля, в Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработанной Oxford/AstraZeneca и произведенной на мощностях Serum Institute. До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Агентство Телевидения Новости