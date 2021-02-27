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"Металл" подписал Жо и выиграл контрольный поединок

Металл подписал Жо и выиграл контрольный поединок

В харьковской команде Второй лиги украинского футбола появился бразильский легионер, на футболке у которого будет написано Жо.

Официальный сайт "Металла" сообщил о подписании контракта с 31-летним бразильским полузащитником Жонатаном Оливейрой да Силвой (Жо).

Жонатан родился 30 ноября 1989 года в Порту-Алегри. 

В Бразилии этот универсальный игрок атакующего плана выступал за такие команды, как «Крузейро», «Интернасьонал», «Шапекоэнсе», «Жувентуде», «Лондрина», «Форталеза» и другие. 

В «Металле» Жо будет играть под номером 10.

Также «Металл» провел последний перед вылетом на сбор в Турцию контрольный подениок и одержал в нем победу над "Тростянцом" - 1:0.

Автором единственного и при этом победного гола стал Евгений Подлепенец.

Агентство Телевидения Новости

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