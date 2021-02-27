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Боксер, весом почти 150 кг, оказался в глубоком нокауте

Боксер, весом почти 150 кг, оказался в глубоком нокауте

В ринг вышли два супертяжа. Один весил 148,2 кг, другой был почти на 44 кг легче - 104,6 кг.

Это в рамках вечера бокса в новозеландским Окленде дрались два местных боксера - Джулиус Лонг и Хеми Ахайо.

Развязка пришлась на 7-й раунд. Ахайо измотал и нокаутировал почти 150-тикилограммового гиганта. Левый хук Ахайо отправил Лонга в нокаут.

У 30-летнего Хеми Ахайо это 17-я победа в 17-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 12-я - нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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