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В Минздраве рассказали о побочных действиях COVID-вакцины

В Минздраве рассказали о побочных действиях COVID-вакцины

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что после получения прививки вакциной от коронавируса у людей может подняться температура, образоваться покраснение в месте укола и папулы - сыпь в форме узелка. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале "Украина 24".

Ляшко добавил, что когда у людей уже наблюдается побочное действие на препарат - они должны обращаться к семейному врачу.

Потом в Минздраве расскажут обо всех известных подробностях о вакцинации подробнее.

«Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие в результате иммунизации. Мы будем сообщать обо всех неблагоприятных событиях, которые возникают», — сказал Ляшко.

Он добавил, что кроме указанных выше, могут быть и более серьезные побочные действия.

«Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются у 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока таких нет», — подчеркнул он.

Агентство Телевидения Новости

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