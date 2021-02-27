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Баскетболисты устроили проблему для зрителей, выйдя на матч в почти одинаковой форме

Баскетболисты устроили проблему для зрителей, выйдя на матч в почти одинаковой форме

Майки баскетболистов двух команд в матче регулярного чемпионата НБА оказались в схожей гамме. После второй четверти пришлось переодеваться.

На матч "Оклахома-Сити Тандер" - "Атланта Хоукс" баскетболисты "Оклахома-Сити" вышли в оранжевом, "Атланты" - в красном, и различать команды в трансляции было крайне проблематично.

Во время большого перерыва игроки "Оклахома-Сити" переоделись в белые майки, и смотреть этот матч стало гораздо проще.

Сам же матч завершился со счетом 118:109 в пользу "Оклахома-Сити".


Агентство Телевидения Новости

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