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Течение Гольфстрим рекордно замедлилось, что может привести к катастрофическим последствиям

Течение Гольфстрим рекордно замедлилось, что может привести к катастрофическим последствиям

Система атлантического течения Гольфстрим стала слабее, чем когда-либо за последнюю тысячу лет. Об этом сообщает AccuWeather.

Гольфстрим - это течение Атлантического океана, которое играет роль в формировании погодных условий во всем мире.

Система течения работает как огромная конвейерная лента, Гольфстрим транспортирует теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляя холодную воду с низкой соленостью обратно на юг.

Ученые считают, что к замедлению течения привело влияние человека на окружающую среду. Таким образом, если глобальное потепление ускорится, течение может полностью остановиться. Это может привести к катастрофическим последствиям для некоторых европейских стран и США.

Агентство Телевидения Новости

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