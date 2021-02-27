В Харькове проходит акция в поддержку Стерненко

Сегодня, 27 февраля, харьковчане собрались на акцию в поддержку экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Они идут колонной от площади Конституции по Сумской к зданию областного управления полиции на ул. Жен-Мироносиц и скандируют "Стерненко – волю".

Напомним, 23 февраля одесский суд по делу о похищении и пытках человека назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Вечером перед Офисом президента в столице и нескольких городах Украины прошли акции протеста в связи с этим решением.

Агентство Телевидения Новости