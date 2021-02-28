Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 28 февраля, в Харькове в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», в данный момент воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (стояк) до 20:00 01.03.21 г..

А также:

Московский район:

ул. Рубежанский, 4 (п. №1) 18:00 01.03.21 г..

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 01.03.21 г..

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 01.03.21 г..

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8) до 20:00 28.02.21 г..

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