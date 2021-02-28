В Украине за сутки зафиксировали 5 833 новых случая COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 3 218 человек; летальных случаев - 89; выздоровели – 1 702 человека", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Таким образом количество инфицированных в Украине с начала пандемии на сегодня составляет 1 347 849 человек, умерли 25 982 заболевших, выздоровели – 1 170 023.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

Количество новых случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 208 случаев;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 94 случая;

Днепропетровская область - 344 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 528 случаев;

Закарпатская область - 423 случая;

Запорожская область - 98 случаев;

Ивано-Франковская область - 734 случая;

Киевская область - 351 случай;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 399 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 58 случаев;

Ровенская область - 120 случаев;

Сумская область - 125 случаев;

Тернопольская область - 218 случаев;

Харьковская область - 276 случаев;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 237 случаев;

Черкасская область - 51 случай;

Черновицкая область - 411 случаев;

Черниговская область - 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее в Украине выявили 8 172 новых случая COVID-19.

Агентство Телевидения Новости