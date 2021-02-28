В Украине за сутки зафиксировали 5 833 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 3 218 человек; летальных случаев - 89; выздоровели – 1 702 человека", - написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Таким образом количество инфицированных в Украине с начала пандемии на сегодня составляет 1 347 849 человек, умерли 25 982 заболевших, выздоровели – 1 170 023.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.
Количество новых случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 208 случаев;
Винницкая область - 558 случаев;
Волынская область - 94 случая;
Днепропетровская область - 344 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 528 случаев;
Закарпатская область - 423 случая;
Запорожская область - 98 случаев;
Ивано-Франковская область - 734 случая;
Киевская область - 351 случай;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 399 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 144 случая;
Полтавская область - 58 случаев;
Ровенская область - 120 случаев;
Сумская область - 125 случаев;
Тернопольская область - 218 случаев;
Харьковская область - 276 случаев;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 237 случаев;
Черкасская область - 51 случай;
Черновицкая область - 411 случаев;
Черниговская область - 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее в Украине выявили 8 172 новых случая COVID-19.