Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 101

В Дергачевском районе горел дом: на месте пожара нашли тело погибшего

В Дергачевском районе горел дом: на месте пожара нашли тело погибшего

В Дергачевском районе Харьковской области сегодня, 28 февраля, утром произошел пожар, который унес человеческую жизнь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 5:12 спасателям поступил вызов на пожар в Казачью Лопань, где в переулке Слободском,4 горел дом.

На момент их прибытия дом горел на площади 70 кв.м.

Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело погибшего человека, личность которого устанавливается.

В 6:06 пожар огнеборцы локализовали, а в 09:16 - ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 