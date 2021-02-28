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В Дергачевском районе горел дом: на месте пожара нашли тело погибшего
В Дергачевском районе Харьковской области сегодня, 28 февраля, утром произошел пожар, который унес человеческую жизнь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 5:12 спасателям поступил вызов на пожар в Казачью Лопань, где в переулке Слободском,4 горел дом.
На момент их прибытия дом горел на площади 70 кв.м.
Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело погибшего человека, личность которого устанавливается.
В 6:06 пожар огнеборцы локализовали, а в 09:16 - ликвидировали.
Причину его возникновения устанавливают.
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