Коронавирус на Харьковщине: за сутки умерли 7 заболевших, новых случаев - 276

В Харьковской области за сутки выявили 276 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 83815 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1585 человек, за минувшие сутки умерли 7 заболевших.

При этом 76680 заболевших уже выздоровели (225 из них – за последние сутки), 5550 человек еще болеют, 44 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 85771 подозрение на коронавирус.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был подтвержден у 402 человек, 203 из них – жители Харькова.

Агентство Телевидения Новости