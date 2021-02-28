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Ночное ДТП на проспекте Любови Малой: водителю Hyundai выписали протокол за нетрезвое вождение
Сегодня ночью около 3:00 на проспекте Любови Малой, 34, не разминулись Hyundai Tucson и Geely CK.
По информации пресс-службы УПП Харьковской области, с места аварии в больницу был доставлен пассажир Geely.
Во время общения с водителем Hyundai патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался.
На водителя Hyundai патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП. В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.
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