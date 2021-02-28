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В центре Харькова на месяц перекроют улицу
В Харькове с сегодняшнего дня, 28 февраля, временно запрещается движение транспорта по улице Донец-Захаржевского.
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.
По информации Департамента инфраструктуры, движение транспортных средств по ул. Донец-Захаржевского, на участке от ул. Мечникова до площади Театральной будет запрещено до 21.00 28 марта.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Сумской, Пушкинской, Театральной площади и ул. Мечникова.
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