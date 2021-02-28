"Металлист 1925" одержал победу на тренировочном сборе в Турции

Все голы были забиты во втором тайме.

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" провел в Турции контрольный поединок против другой украинской команды - "Эпицентр" (Дунаевцы).

Матч завершился победой "Металлиста 1925" - 2:1. За харьковскую команду забитыми голами отметились Антон Савин и Максим Цвиренко. Между этими голами Руслан Ивашко реализовал пенальти за "Эпицентр".





Агентство Телевидения Новости