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"Металлист 1925" одержал победу на тренировочном сборе в Турции

Металлист 1925 одержал победу на тренировочном сборе в Турции

Все голы были забиты во втором тайме.

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" провел в Турции контрольный поединок против другой украинской команды -  "Эпицентр" (Дунаевцы).

Матч завершился победой "Металлиста 1925" - 2:1. За харьковскую команду забитыми голами отметились Антон Савин и Максим Цвиренко. Между этими голами Руслан Ивашко реализовал пенальти за "Эпицентр".


Агентство Телевидения Новости

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