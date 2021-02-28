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В Крыму два водохранилища полностью истощены

В Крыму два водохранилища полностью истощены

В аннексированном Крыму запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

Об этом сообщает Крым.Реалии 28 февраля со ссылкой на подконтрольное России министерстве ЖКХ полуострова.

На 26 февраля, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось.

Приближается к "мертвому объему" Балановское водохранилище.

Согласно мониторингу, еще в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

 

Агентство Телевидения Новости

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