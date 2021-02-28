Кража из автомобиля на улице Мира: патрульные задержали подозреваемого
В Харькове правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к краже из автомобиля на улице Мира.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Так, сегодня ночью патрульные получили сообщение о краже из автомобиля ЗАЗ. По предварительной информации, неизвестный разбил стекло транспортного средства и похитил личные вещи заявителя. Также заявитель сообщил, что сосед видел человека, который с сумками шел в сторону сквера.
В результате отработки вызова, полицейским удалось обнаружить похожего по описанию мужчину, который при появлении патрульных бросил на землю вещи и начал убегать. Полицейские сразу догнали и задержали мужчину.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
В деле будут разбираться следователи.