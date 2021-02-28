Сегодня 17:14
Просмотров: 118
Харьковский "Металлист 1925" сообщил о подписании еще одного новичка
Ряды харьковского клуба Первой лиги украинского футбола "Металлиста 1925" пополнил опытный полузащитник.
Официальный сайт "Металлиста 1925" сообщил о подписании контракта с 26-летним украинским футболистом Артемом Габелком.
Габелок стал седьмым новичком команды в это межсезонье.
На профессиональном уровне Артем Габелок выступал за донецкий "Шахтер-3", полтавскую "Ворсклу", латвийский "Спартак" из Юрмалы и армянский "Пюник" из Еревана.
Основная позиция - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 28-м номером.
Загрузка...