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Харьковский "Металлист 1925" сообщил о подписании еще одного новичка

Харьковский Металлист 1925 сообщил о подписании еще одного новичка

Ряды харьковского клуба Первой лиги украинского футбола "Металлиста 1925" пополнил опытный полузащитник.

Официальный сайт "Металлиста 1925" сообщил о подписании контракта с 26-летним украинским футболистом Артемом Габелком.

Габелок стал седьмым новичком команды в это межсезонье.

На профессиональном уровне Артем Габелок выступал за донецкий "Шахтер-3", полтавскую "Ворсклу", латвийский "Спартак" из Юрмалы и армянский "Пюник" из Еревана.

Основная позиция - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 28-м номером.


Агентство Телевидения Новости

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