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Шикарный гол украинского футболиста помог победить итальянской "Аталанте"

Шикарный гол украинского футболиста помог победить итальянской Аталанте

Украинский полузащитник Руслан Малиновский открыл счет в матче 24-го тура итальянской серии "А" "Сампдория" - "Аталанта".

Малиновский забил гол на 40-й минуте этого матча. Получив пас от партнера, Малиновский, имея оперативное пространство, дошел до штрафной площади "Сампдории" и неотразимо пробил в верхний угол ворот "Сампдолии".

Матче же в итоге завершился победой "Аталанты" 2:0.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Малиновского на 1:25.


Агентство Телевидения Новости

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