Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в чемпионате Украины 2020/21 гг.

Супердраматичная развязка. "Шахтер", играя в большинстве, пропустил роковой гол на последней секунде матча от своего бывшего футболиста, так и не подпущенного в своё время к основному составу.

Центральный матч 16-го тура чемпоината Украины по футболу "Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) оправдал ожидания.

Поединок вышел обоюдоострым, хотя вплоть до 90+4 минуты обходился без забитых голов.

Начиная с 80-й минуты "Заря" осталась в меньшинстве. Харьковская арбитр Екатерина Монзуль дала за грубый фол прямую красную карточку футболисту "Зари" Жунинью.

На заключительной, 4-й минуте, добавленной к основному времени матча, футболисты "Зари" убежали в контратаку. Ее завершил голом Дмитрий Иванисеня и принес своей комнаде победу 1:0. Иванисеня с 2010-го года играл за юношескую и молодежную команды "Шахтера", а также "Шахтер-3", но оказался в итоге не нужным донецкому клубу.

У "Шахтера" это поражение стало первым в 16-ти турах. Подопечные Луиша Каштру идут в турнирной таблице Премьер-Лиги на 2-м месте, вслед за киевским "Динамо". При этом теперь уже активно "подпирает" "Заря". У "Шахтера" 33 набранных очка в 16-ти матчах, у "Зари" - 29 в 15-ти.





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