Оксана Гайсинская стала обладательницей контрольного пакета акций «7 Канала» - ХАЦ

23 февраля Оксана Гайсинская получила еще 25 процентов акций ЧАО «РТМК «Тонис-Центр».

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, которому об этом стало известно из сообщения собрания акционеров.

«Гайсинская стала обладательницей теперь 65 процентов акций канала. Акции бывшей жене Геннадия Кернеса передала Ольга Кириллова.

Последняя была одним из доверенных лиц Геннадия Кернеса», - пишет ХАЦ.

В частности, по данным антикоррупционеров, Ольга Кириллова вместе с Оксаной Гайсинской была владелицей ООО "Торговый центр "Комильфо". Также Ольга Кириллова была совладелицей ООО "Торговый дом "Пушкинский", которое имело часть в ООО "Националь». Именно в этом отеле жил Кернес.

В настоящее время, доли Кирилловой переданы Гайсинской.

Теперь акционерами ЧАО "РТМК "Тонис-Центр" является Оксана Гайсинская - 65%, Алла Добкина - 25% и 10% Родион Гайсинский.

Как отметили в Харьковском антикоррупционном центре, ранее доли Оксаны Гайсинской в ​​ПАО "НПК-Холдинг" и ЗАО "РТМК" Тонис-Центр "принадлежали непосредственно Геннадию Кернесу.

В ХАЦ также напомнили, что в январе 2021 Оксана Гайсинская вошла в состав учредителей ООО «Дельта Ауры», которая владеет земельным участком в саду имени Шевченко.

Также сообщалось, что в январе 2021 Оксана Гайсинская вошла в состав учредителей ООО «Флорс», которое владеет помещениями в «Доме недвижимости» (БТИ) в помещениях, расположенных по адресу: площадь Павловская, 4.

Агентство Телевидения Новости