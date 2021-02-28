С марта в Украине повысят пенсии: кому и на сколько

С 1 марта пенсии для восьми миллионов украинцев возрастут в среднем на 300 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

«Уже с завтрашнего дня пенсии для восьми миллионов украинцев возрастут на 11%. В среднем рост составит 300 гривен», - написал он.

Также премьер добавил, что правительство продолжает работать над дополнительными механизмами поддержки.

«Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 гривен ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 гривен начнут получать и люди старше 75 лет», - отметил Шмыгаль.

По его словам, Кабинет министров также подал законопроект, который четко будет определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

«Еще одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно ведут работу», - добавил он.

Напомним, 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. Отдельно пенсии выросли на 300 грн - до 2400 гривен, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую во второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 гривен.

27 января Кабинет Министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Агентство Телевидения Новости