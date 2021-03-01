Для борьбы с кнопкодавством в Раде установили сенсорные кнопки

В Верховной Раде со вторника, 2 марта, будет введена в действие сенсорная кнопка для голосования, что исключит возможность неперсонального голосования. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник.

"На прошлой неделе была завершена работа и было проведено тестирование относительно того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады Украины. Она работает, она прошла проверку соответствующей организацией, и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования и во время заседаний Верховной Рады Украины", - сообщил Разумков.

По его словам, со следующего пленарного заседания, 2 марта, Рада сможет действительно продемонстрировать систему, которая не будет позволять применять кнопкодавство.

Он добавил, что теперь нет смысла привязывать карточки депутатов к их рабочему месту, как было запланировано ранее, потому что сенсорная кнопка исключает возможность одновременного нажатия более чем с одного рабочего места.

Председатель ВР попросил всех коллег собраться завтра в 9:45 в сессионном зале для того, чтобы протестировать новую систему и в 10:00 начать заседание с новыми механизмами голосования.

В то же время Разумков отметил, что это не снимает с повестки дня вопрос дальнейшей модернизации системы, которая работает с 2008 года, и подчеркнул важность внедрять новые более современные системы голосования.

Разумков проинформировал, что в сессионном зале будут установлены и скоро заработают дополнительные камеры.

"Параллельно с этим мы занимаемся вопросом обновления системы "Рада", есть несколько вариантов движения в этом направлении - есть отечественные аналоги, есть более такие современные иностранные, которые также позволяют использовать биометрические показатели человека для того, чтобы точно уже снять вопросы, связанные с кнопкодавством", - рассказал спикер.

Агентство Телевидения Новости